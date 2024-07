Lange files door dichte slagbomen bij brug Waterlooplein

Verkeerschaos

Gisteren was er ook een behoorlijke chaos in het verkeer, zowel in de ochtend als de avond. Vanwege werkzaamheden op IJburg stond het verkeer daar muurvast, sommige automobilisten stonden wel anderhalf uur in de file.

In de avond stond het verkeer op de ring helemaal vast. Omdat de buitenring van de A10 Oost is afgesloten moet al het verkeer via de Westring in de richting van Noord, maar vanwege een ongeluk in Coentunnel kwam het verkeer voor geen meter vooruit.

De lastige situaties op de ring en rond de binnenwegen zal de komende tijd nog wel aanhouden. De werkzaamheden aan de buitenring duren tot en met 14 augustus, daarna is de binnenring aan de beurt. Die werkzaamheden duren dan weer tot de ochtend van 9 september. Tijdens de wekenlange afsluitingen wordt onder meer gewerkt aan het asfalt en de voegen van de Zeeburgerbruggen. Ook wordt de Zeeburgertunnel onder handen genomen.