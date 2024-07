Twee Beverwijkers aangehouden na opzettelijke aanrijding in Haarlem

Het verkeersincident gebeurde maandagavond rond 20.40 uur. Het slachtoffer werd aangereden door een zwarte Citroën C1. De bestuurder ging er vervolgens vandoor richting de Amerikaweg. De politie vroeg getuigen op X uit te kijken naar dat voertuig, dat schade had aan de voorzijde en de voorruit. Daarbij riep de politie op om de inzittenden niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Getuigen en beelden gezocht

Dinsdagochtend meldt de politie dat het voertuig is aangetroffen en de twee verdachten zijn aangehouden. Hun precieze rol wordt onderzocht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de ruzie die aan het incident vooraf ging. Ook hoopt de politie dat er mensen zijn die beelden van bijvoorbeeld een dashcam of slimme deurbel hebben, waarop meer van het conflict te zien is.