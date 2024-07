Dankzij crowdfunding alweer elfde muurschildering Monet in Zaandam

Simone Ronchetti ondersteunt het project Monet in Streetart. Zij helpt de kunstenaars met het vinden van geschikte muren en vooral de financiering. Want voor elke Monet op de muur moet er geld worden ingezameld. Het meeste is tot nu toe binnengekomen via 'Voor je Wijkie'. Unieke buurtinitiatieven die financieel worden gesteund door de gemeente Zaanstad. Als met crowdfunding de helft wordt binnengehaald, legt de gemeente de andere helft bij. "Wat ik zo mooi vindt aan dit project", zegt Simone, "is dat het door en voor bewoners wordt gedaan. Zij vinden het heel belangrijk dat hun eigen omgeving verfraaid wordt."

Kale wand

Zo is het ook bij deze 11de Monet gegaan. De woning van Julia Lynch grenst aan het schoolplein van basisschool De Tamarinde. De kale wand was Julia een doorn in het oog. Bij toeval kwam zij vorig jaar in aanraking met de Monetschilders. Ze liep er langs toen ze de schilders bezig zag met de vijfde Monet aan de muur. Ze was direct verkocht.

"Dat wil ik ook!", riep ze enthousiast. Vervolgens nam ze het Monetgezelschap mee naar haar eigen blinde muur en kreeg van Simone Ronchetti, die het project ondersteunt, te horen hoe ze zoiets zou kunnen realiseren via een crowdfunding. Het lukte om de duizenden euro's bij elkaar te krijgen. Ook leerlingen, leerkrachten en ouders van De Tamarinde hebben een duit in het zakje gedaan. "Zij hebben een rommelmarkt gehouden, flyers uitgedeeld en opgeroepen om zoveel mogelijk te doneren," vertelt Simone.

De kunstenaars en Simone zijn inmiddels op weg naar de volgende Monet. Nummer 12 komt in de Heijermansstraat. Daarvoor is 5500 euro nodig en moet de helft van donaties komen.

Kijk hier voor meer info over het project.