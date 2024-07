Vanwege de complexe officiële naam wordt de fontein door veel Hoofddorpers al de Beursplein-fontein genoemd. En die naam wordt ook geopperd onder NH's post in de groep Nieuws uit Haarlemmermeer. Toch komen er ook originelere suggesties voorbij. Denk aan de Dik Trom-fontein (omdat de geestelijk vader van het joch in Kruisdorp opgroeide), de Graan voor Visch, want 'zo heten bijna alle straten in Hoofddorp', en de Hoofddorpse spuiter.

Burgemeester van Dulst

Een van de minder gekscherende suggesties luidt Burgemeester van Dulst-fontein. Niet zonder reden, want het was de 1986 aangetreden burgemeester Aad van Dulst die de stedenband met Hódmezövásárhely aanzwengelde. Uiteindelijk werd de stedenband - door Haarlemmermeer steevast vriendschapsband genoemd - in 1989 een feit.

Na een opleving rond 2008 kwam er in 2014 een eind aan de stedenband, omdat de toenmalige gemeenteraad het ongepast vond om een vriendschappelijke band met het Hongarije onder Viktor Orbán te onderhouden. Onze Orbans regime worden bevolkingsgroepen nog altijd systematisch onderdrukt.

Hele fontein vervangen

Forza! Haarlemmermeer vindt het leuk dat er al zoveel suggesties worden geopperd. Toch vindt de lokale partij dat de fontein beter kan worden afgebroken als hij zo vaak stuk is als de afgelopen jaren. Het college liet eerder weten dat het aantal storingen nog niet dusdanig uit de hand loopt dat aan de slopen wordt gedacht. Toch hoeft het plein 'geen kale plek te worden', benadrukt de partij. "Er mag ook worden nagedacht over een vervanger."