Gemeente verwacht ruime verdubbeling van aantal middenhuurwoningen door huurwet

Meer betaalbare huurwoningen

Desondanks zorgt de wet onderaan de streep voor meer betaalbare huurwoningen in de stad, omdat het aandeel dure huurwoningen waarop de wet effect heeft veel groter is. Zo schat de gemeente dat het aantal huurwoningen in het middensegment meer dan verdubbeld van 30 duizend nu naar 73 duizend woningen in de toekomst.

Omdat alleen bij nieuwe verhuringen de nieuwe wet wordt toegepast, kunnen de verschuivingen volgens de gemeente nog vele jaren duren. Ook kunnen eigenaren investeringen doen in de woningen, bijvoorbeeld verduurzamingen, waardoor deze toch in een duurder segment vallen. Verder kunnen eigenaren de woningen ook verkopen, de gemeente heeft al signalen gekregen dat een deel van de particuliere verhuurders dat van plan is, omdat het voor hen niet meer rendabel zou zijn om te verhuren.

Gereguleerde huurprijs

Met de komst van de huurwet komen huurwoningen die nu nog in de vrije sector vallen, in de gereguleerde middenhuur terecht. Welke woningen binnen die middenhuur vallen, wordt bepaald met een puntensysteem. Voor woningen onder de 186 punten mag maximaal 1157,95 euro gevraagd worden. In Amsterdam is het aanbod voor middeninkomens de afgelopen jaren drastisch gedaald.