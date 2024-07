Levert stillegging van aanleg warmtenet door Vattenfall direct problemen op?

Vattenfall stopt met het aanleggen van warmtenetten in wijken die al bestaan. Volgens het energiebedrijf zijn de 'verslechterende marktomstandigheden' de reden, daardoor zouden klanten in bestaande woningen geen 'aantrekkelijke tarieven' kunnen worden aangeboden.

De kosten voor het aanleggen van stadswarmte stijgt voor de leverancier, maar voor de bewoners moet dit goedkoper zijn dan gas. "En nu heeft Vattenfall als partner gezegd: het gaat niet meer", zo legt wethouder Dirk de Jager (Duurzaamheid) uit. "Het is heel teleurstellend, je werkt toch een lange tijd samen naar een plan toe."

De gemeente, woningcorporaties en Vattenfall spreken al langer over hoe dit gerealiseerd kan worden, nadat in januari bleek dat bewoners uit onder andere de Gentiaanbuurt flinke verhoging van energiekosten op de mat kregen.

Aardgasvrij in 2040

De gemeente heeft als doelstelling om over zestien jaar volledig aardgas vrij te gaan. Het is de vraag of dat met een tegenslag van dit formaat nog kan. "Dat deze partner nu stopt, betekent niet dat het helemaal niet haalbaar is. We zijn ons nu aan het oriënteren hoe we dit gaan realiseren, want de doelstelling blijft hetzelfde."