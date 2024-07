Ouderen in Uitgeest weigeren dorpshuis te delen met anderen: "Programma zit vol"

"We waren heel kwaad", zegt bestuurslid Jeannette van den Berg. Volgens haar is het niet mogelijk om het pand te delen. "Ons programma ligt klaar. We zitten vol." De gemoederen liepen zo hoog op dat het bestuur van de S.U.S. officieel is afgetreden toen de gemeente het nieuws onlangs vertelde. Maar de gesprekken tussen de partijen zijn inmiddels weer hervat.

"Afgelopen week was er weer een gesprek. Dat ging wel beter, maar niet veel", vindt Van den Berg. "Maar we hebben eerder trammelant met de gemeente gehad en toen is het ook goed gekomen."

Volgens wethouder Jan Schouten wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. "Tot nu toe is er één andere groep die vier uurtjes van De Zwaan gebruik wil maken. Dat zou toch moeten kunnen lukken. En als andere groepen zich aanmelden, zullen we altijd kijken of het wel past: je gaat geen yogagroep naast een trommelgroep doen."