Irene maakt met Stadscamping Den Helder kamperen mogelijk voor iedereen

Als de camping open gaat en de inschrijving begint, is het meteen al gezellig druk. Veel gesleep met spullen. Kinderen trekken grote tentzakken achter zich aan en her en der wordt er al flink gestoeid met stokken, scheerlijnen en haringen. Iedereen krijgt een bandje om en een stempelkaart, want alles is geregeld: van het eten tot muziek en spelletjes en knutselen voor de kinderen.

"Ik zie veel bekende gezichten. Dus dat is leuk. Ze blijven terugkomen", zegt Irene Jonkheer trots, "Ik heb het idee meegenomen uit Amsterdam. Daar heb ik het een paar keer meegemaakt. Hier in Den Helder had nog niemand ervan gehoord. Dus toen ze we er maar aan begonnen. En ik doe het niet alleen. Ik heb een hele fijn groep vrijwilligers om me heen. We hebben allemaal zo onze taken."

Onthaasten

Eén van die vrijwilligers is Rien de Waal. Hij is verderop op het veld bezig om samen met twee collega's een grote tent in elkaar te zetten. "Dit wordt de kantine. Hier staat de koelkast ook en er is koffie en thee. Het is het verzamelpunt voor alle etenswaren. Er staan al flink wat tenten. Ook de EHBO-tent staat al."

Met 120 gasten op de lijst, kan je dus wel zeggen dat het leeft. "Het is vaak dat één iemand boekt en even later heb je de halve familie erbij. Dat is wel heel gezellig. Je merkt het al op het moment dat ik het reserveringssysteem online openzet, dan beginnen ze al. Een beetje ontspannen, onthaasten, dat kan iedereen wel gebruiken."