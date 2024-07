Verkeersinfarct rond Amsterdam door afsluiting A10 Oost en ongeval

Ondanks de zomervakantie is het op de wegen rond Amsterdam deze avondspits muurvast komen te staan. Door werkzaamheden op de A10 Oost en een ongeval aan andere kant op de A10 West bij de Coentunnel is het vastgelopen op de Ring, de A1, A5 en A9. De kans op herhaling is door de werkzaamheden de komende tijd groot, aldus de ANWB. "De situatie is fragiel."