Zwaargewond slachtoffer (63) fietsongeval Alkmaar twee dagen later overleden

Het ongeval gebeurde afgelopen dinsdagmiddag rond twee uur bij het tunneltje aan de Heukelspad (onder de Huiswaarderweg) in Alkmaar. Een van de fietsers reed op de verkeerde weghelft en kwam in botsing met een tegemoetkomende fietser.

De 63-jarige vrouw raakte hierbij ernstig gewond en werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser werd ook naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Een aantal omstanders verklaren dat een fietsende man en een kind mogelijk ook getuige waren van het ongeval. De politie is op zoek naar deze man en vraagt getuigen zich te melden.