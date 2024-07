Atlas op Paleis op de Dam even zonder hemelbol

Het beeld Atlas dateert uit 1664 en de bol uit 1667. Het 2307 kilo wegende beeld prijkt boven het timpaan aan de achterzijde van het dak van het Koninklijk Paleis. Vanwege de omvang wordt het circa 7 meter hoge beeld in delen naar beneden gehaald.

Griekse mythologie

Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie die als straf tot het eind der tijden het hemelgeweld op zijn schouders draagt. De Antwerpse beeldhouwer Artus Quellinus was in de 17e eeuw verantwoordelijk voor het ontwerp van de beelden. Zijn atelier behoorde tot de grootste beeldhouwwerkplaatsen van Europa.

Onderhoud aan het dak van het Paleis op de Dam en de diverse beelden is noodzakelijk om het gebouw in goede staat te houden. Het Paleis werd in de zeventiende eeuw gebouwd als stadhuis van de stad.

Verschillende onderdelen van het groot onderhoud aan het dak en de beelden zijn tot en met 22 september te zien in het Koninklijk Paleis tijdens de tentoonstelling 'Hoog! Kijk omhoog, Een dak vol verhalen.'