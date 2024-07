AZ-aanwinst Jeroen Zoet (33) keepte in Oranje, maar heeft jong broekie voor zich

In de oefenwedstrijd tegen Kortrijk kwam Zoet binnen de lijnen voor Hobie Verhulst. Het waren zijn eerste minuten in het shirt van AZ. Minuten die hij waarschijnlijk moet koesteren, want als tweede keeper zal hij veelvuldig op de bank zitten. "Ik moet zorgen dat ik er sta als het moet."

"In de topsport kan alles zomaar veranderen. Ik weet waarom ik hierheen ben gegaan", zegt Zoet over zijn keuze voor AZ. De afgelopen vier jaar speelde hij in Italië bij La Spezia. Daar speelde hij in de Serie B, op het tweede niveau. "Een competitie die we niet moeten onderschatten", zegt trainer Maarten Martens. "Ik vond het belangrijk dat we een keeper haalden die veel gespeeld heeft."