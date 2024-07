Directeur Het Ketelhuis treedt vroegtijdig terug na AT5-publicatie over angstcultuur

In een mail aan het personeel laat De Ronde vandaag weten dat hij "wat eerder" terug zal treden uit zijn functie. "Een recent artikel op de website van AT5 heeft de reputatie van Het Ketelhuis geen goed gedaan", schrijft hij. "Ik heb geprobeerd dat bericht te ontzenuwen maar dat is nog niet voldoende gelukt."

AT5 deed de afgelopen weken onderzoek naar de cultuur bij Het Ketelhuis. Daaruit bleek dat medewerkers die tussen 2015 en nu bij Het Ketelhuis werkten zich niet veilig voelden op de werkvloer. Als oorzaken noemden zij onder andere machtsmisbruik, publieke shaming en dreiging met ontslag.

Na publicatie van het artikel kwamen bij AT5 meerdere reacties van zowel ex-werknemers als externe partijen met soortgelijke ervaringen binnen.

Geen nieuw onderzoek

De Ronde, die sinds januari 2000 directeur was, schrijft dat het "in het belang van Het Ketelhuis" beter is dat hij opstapt. "En volgend jaar februari zou ik toch al met pensioen gaan." De huidige adjunct-directeur Floortje Smit zal binnenkort worden aangesteld als interim-directeur.

Desgevraagd laat hij telefonisch weten dat hij niet "op stel en sprong" zal opstappen. "Het is belangrijk dat we niet in een bestuurlijk vacuüm terechtkomen." Een precieze datum is daarom nog niet bekend.

Op de vraag of de Raad van Toezicht nog een onderzoek zal instellen antwoordt hij: "Er komt geen nieuw onderzoek. Er zijn al veel onderzoeken gedaan. Alle klachten van de mensen die jullie hebben benaderd waren ons zeer bekend."