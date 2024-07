Tientallen leerlingen uit Bussum moeten diploma weer inleveren

Na de diploma-uitreiking van de eindexamenleerlingen werd de fout geconstateerd. Een ouder van één van de leerlingen zag op het diploma van haar kind een verkeerd wetsartikel staan. Het gaat om tientallen eindexamenleerlingen die een verkeerd diploma hebben gekregen tijdens hun uitreiking.

Oud wetsartikel

Op de diploma’s stond nog een oud wetsartikel vermeld, terwijl de wet over het voortgezet onderwijs twee jaar geleden is veranderd. Het oude wetsartikel is door de systemen heen geglipt, omdat de scholen een oud sjabloon hebben gebruikt bij het printen van de diploma’s. "Het is heel knullig. Je wil de leerlingen na hun diploma-uitreiking uitzwaaien, maar bij ons is het helaas misgegaan", zegt schooldirecteur Nicole Lagendijk.

De schooldirecteur benadrukt dat de examens niet opnieuw hoeven en dat de examens niet ongeldig zijn verklaard. “Online is het diploma wel goed geregistreerd”, zegt ze. Ook kunnen leerlingen hun ongeldige diploma gewoon weer inwisselen bij de scholen. Zij krijgen er dan een geldig exemplaar voor terug.

Een aantal van de leerlingen heeft dat inmiddels al gedaan. Leerlingen die hun diploma nog niet hebben omgeruild, kunnen dat na de zomer doen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze hun nieuwe diploma toegestuurd.

Lagendijk vermoedt dat de fout vorig jaar ook is gemaakt. Na de zomervakantie gaat de school onderzoeken of dat daadwerkelijk het geval is en zal de mogelijke fout worden hersteld.