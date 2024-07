Alarmerend veel huidkankerpatiënten, maar smeren we ons wel in op het strand?

Badgasten in Bergen aan Zee zeggen zich bewust te zijn van de gevaren van de zon. Wel geeft een enkeling toe dat er nog niet altijd even goed naar gehandeld wordt. "Ik heb mezelf gisteren ingesmeerd, maar ik ben eigenwijs, want vandaag doe ik het niet", laat een strandganger weten. "Verbranden mag wel een beetje toch?" Zijn vrouw is het daar totaal niet mee eens. "Ik vind van wel, maar de kinderen smeren we wel elke anderhalf uur in."

Een ander laat weten: "Toevallig ben ik het vandaag vergeten, maar ik let er beter op dan voorheen." De badgast laat wel weten dat ze merkt dat strandgangers en bewuster mee bezig zijn. "Toen ik 16 was smeerden we ons in met olie om maar zo bruin te willen worden, maar nu smeert iedereen zich in met factor 30 en 50."

"Vroeger lag je te bakken als een wentelteefje en had je niet in de gaten hoe erg dat eigenlijk was", vertelt een vrouw op het strand. Inmiddels weten mensen dat het gevaarlijk kan zijn, maar zit het smeren er toch nog niet goed genoeg in. "En waarom? Ik heb geen idee."