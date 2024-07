Van touren tot oesters plukken: met deze (gratis!) uitjes kom jij de vakantie wel door

1. Wandelen om en door Naarden-Vesting

Naarden-Vesting is één van de best bewaarde vestingsteden van ons land. Bij het bezoekerscentrum Gele Loods kun je, geheel gratis, naar de tentoonstelling 'Naarden en de Waterlinies'. Vanaf hier wandel je over de vestingwallen én door de gezellige winkelstraten.

2. De Helderse Vallei

Bij de Helderse Vallei in Den Helder is er genoeg te doen. Je kunt naar het nabijgelegen strand of het bos. Op het terrein is een kinderboerderij en verschillende excursies. Op dit moment loopt de 'Wilde Dieren Expeditie'. Hier ontdek je met welke dieren we samenleven, door middel van filmpjes en opdrachten. Meer lees je op de site van de Helderse Vallei.

3. AnimalFarm in Beverwijk

Wil je naar een kinderboerderij plus? Ga dan naar Beverwijk. AnimalFarm begon als kinderboerderij, maar inmiddels is het een kleine dierentuin te noemen. Van stekelvarkens tot nandoes (grote loopvogels), ze lopen er allemaal rond. Geheel gratis.

4. Touren langs de kust

Voor kinderen is dit misschien lastiger, maar ben je alleen op vakantie en vrij om te gaan en staan waar je wil, dan is een lange (fiets)tour langs de Noord-Hollandse kust misschien wel een goed idee. We hebben de schoonste stranden van het land, en er is genoeg te beleven. Via deze link kun je een route kiezen.

5. Oesters plukken

Wildplukken, maar dan op de Wadden. Op meerdere plekken langs de kust van Texel kan het. Mensen die de meeste kans willen maken op oesters plukken, kunnen de wildplukwijzer raadplegen. Neem wel een emmer en beitel mee.

6. Klimduin en Schoorlse Duinen

Voor mensen die van een mooi uitzicht houden, is het goed vertoeven bij het Klimduin. Bovenop de 51 meter hoge zandberg hebben bezoekers een mooi uitzicht over het duingebied. Op de heuvel kunnen kinderen genieten van de klimtoestellen op de duin. Bezoekers die te voet of met de fiets verder willen, kunnen een route uitzoeken in het bos- en duingebied van Schoorl.