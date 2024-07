Politie ziet onnodige zoekactie als 'oefening': vermiste zwemmer zit thuis op de bank

Na een melding van een groepje strandgangers dat een vriend van hen niet was terug gekomen van een duikje in zee, begonnen lifeguards meteen een zoekactie. Ook werd een helikopter ingezet en een Burgernetactie opgestart.

Onnodig, zo bleek later. "De man die was gaan zwemmen, was op een andere plek het water weer uitgekomen en vervolgens naar huis gegaan, zonder dat tegen zijn vrienden te zeggen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Toen wij bij hem thuis aanbelden, zat hij nietsvermoedend op de bank."

Ondanks de onnodige politie-inzet geeft een woordvoerder een positieve draai aan de, achteraf, overbodige zoektocht. "We hebben nu kunnen oefenen voor het weer eens écht mis gaat."

Communiceren

Ernst Brokmeier van de Zandvoortste Reddingsbrigade zegt dat het zo nu en dan gebeurt dat er wordt gezocht naar mensen die geen idee hebben dat ze als vermist zijn opgegeven. "In dit geval had dat voorkomen kunnen worden als de man even iets aan zijn vrienden had laten weten. Dat was wel handig geweest."