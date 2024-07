Geen verkoeling in Dirkshorn: zwembad gesloten door personeelstekort

Sportfondsen Schagen heeft daarom in overleg met de gemeente besloten om het buitenzwembad in Dirkshorn te sluiten. Erg teleurstellend voor de vaste bezoekers, maar omdat dit zwembad het minst druk is, was dit de meest logische keuze. Susanne springt nu dan ook bij in Warmenhuizen, want ook het Maarten van der Weijdenbad komt handjes tekort.

Medewerkers hopen op heropening

Het blijft flink balen voor Robin en Susanne, als ze voor het interview weer even over het park lopen en de brandschone zwembaden voor zich zien. "Het is gewoonweg niet gelukt en dat is ongelooflijk jammer. Maar als we nou mensen kunnen aantrekken dan gaan we alsnog open", stelt de manager.

Een junior en senior toezichthouder zijn daarvoor hard nodig. Een senior is iemand die zwembadervaring heeft én EHBO en BHV heeft afgerond. Een junior van minstens 18 jaar kan zonder ervaring beginnen en zal in de praktijk de fijne kneepjes van het vak leren. Volgens Susanne is alleen de plek al de moeite waard om te gaan solliciteren. "Waar heb je nou nog een mooiere werkplek dan hier?"