Bij winst tegen Vojvodina speelt Ajax tegen Panathinaikos of Botev Plovdiv

De ploeg van trainer Francesco Farioli bereidt zich momenteel voor op de wedstrijd tegen Vojvodina. Komende donderdag treedt het in de Johan Cruijff Arena aan tegen de Servische ploeg.

In de derde voorronde wacht bij winst over twee duels opnieuw een tegenstander uit Oost-Europa. Panathinaikos uit Griekenland of Botev Plovdiv uit Bulgarije. Om in de groepsfase van de Europa League te komen moet Ajax ook nog de vierde voorronde zien door te komen.

De wedstrijd tussen Ajax en Vojvodina begint donderdag om 20.30 uur. Volgende week is de return in Servië. Bij een nederlaag over twee wedstrijden gaat Ajax door in de derde voorronde van de Conference League.