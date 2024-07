Reconstructie in Huizer moordzaak door de rechter toegewezen

Eind augustus 2023 meldt een verdachte zich bij het politiebureau in Den Bosch en beweert dat er een lichaam ligt in een woning aan de Bovenmaatweg in Huizen. De politie onderzoekt de melding en vindt het lichaam van een 53-jarige vrouw, waarna de man direct wordt gearresteerd. Hij blijft vastzitten op verdenking van moord. Sinds begin juli verblijft de verdachte in het Pieter Baan Centrum in Almere voor behandeling.

Hoewel hij ontkent iets met de dood van de vrouw te maken te hebben, geeft hij aan wel vermoedens te hebben over haar overlijden en daarom de politie te hebben ingeschakeld. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, maar hadden geen liefdesrelatie.

Justitie beschuldigt de geboren Amsterdammer van moord of doodslag. Hij zou de vrouw hebben 'gesmoord', wat verstikken betekent. Na de moord zou hij met haar mobiele telefoon, televisie, auto, pinpas en ANWB-pas zijn gevlucht.

Reconstructie

Er zijn al meerdere zittingen geweest waarin de advocaat van de verdachte heeft aangedrongen op een reconstructie. Uit onderzoek blijkt dat de man na de moord uit het raam zou zijn geklommen, omdat de deur van de woning van binnenuit was afgesloten toen de politie arriveerde. Dit zou binnen een tijdsbestek van negen seconden zijn gebeurd.

De advocaat van de verdachte stelt echter dat dit onmogelijk is. Een reconstructie op de plaats delict met de verdachte zou zijn onschuld moeten aantonen. De rechtbank heeft daarom besloten de reconstructie volledig toe te staan.

Opluchting

De verdachte knikt opgelucht wanneer hij hoort dat de rechtbank de reconstructie toewijst. Opvallend: de verdachte is niet fysiek aanwezig in de rechtszaal. Via een videoverbinding kan hij de zaak volgen. Vanwege zijn medische achtergrond was het niet mogelijk om in de zaal aanwezig te zijn. "Ik heb vanaf het begin aangegeven dat ik een reconstructie wilde", vertelt verdachte. "Ik kan dan laten zien dat ik dat niet heb kunnen doen."