Noah (24) maakt in omgebouwde klusbus van buurman Cees droomreis door Europa

En dus ging de Aalsmeerse weer thuis wonen toen de kans van haar leven zich voordeed. Timmerman Cees, die een paar huizen verderop woont, wilde van zijn klusbus af. "Ze heeft hem camper Cees genoemd", vertelt hij trots. "Ik zei altijd tegen mijn vrouw: als ik met pensioen ben, bouw ik hem om tot camper, dus dat Noah dat nu echt heeft gedaan vind ik heel leuk."

Hij heeft al haar geploeter de laatste maanden dan ook met plezier gevolgd. Net als de rest van de straat. Tijdens de rondleiding vindt Noah een afscheidsbriefje van een gezin uit de straat: "We gaan jou en je geklus missen", leest ze voor. "Dat is toch lief!"

Meer contact met buren

Het klusproject bracht Noah voor het eerst écht in contact met sommige buren. "Die kwamen vaak even kijken of boden zelfs hun hulp aan." Om iedereen te bedanken trakteerde de Aalsmeerse hen op een borrel. Inderdaad, in haar bus.

Maar het hele proces ging niet altijd van een leien dakje, weet vader Chris. "Het ging met pieken en dalen, maar we zijn megatrots. Het zal raar zijn dat ze straks weg is." Noah beaamt dat ze soms echt even moest doorbijten. "Ik begon echt vanaf nul en heb eerst heel veel gelezen. Ik heb hulp van mijn vader en vrienden gekregen, maar wil zelf ook weten hoe alles werkt, zodat ik problemen onderweg zelf kan oplossen."

Maanden reizen zonder ook geld te verdienen gaat natuurlijk niet, daarom werkt Noah de eerste maand als chefkok op een surfkamp in Spanje. "Dan komt mijn beste vriendin en gaan we een maand lang alleen maar reizen door Portugal. Daarna wil ik kijken of ik een baantje kan vinden in Portugal. Hopelijk kan ik in de horeca werken en ook fotograferen, want dat is mijn passie."

