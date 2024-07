Fotograferende vuilnisman Gerrit publiekstrekker op fototentoonstelling Wieringen

Tegenhanger van Toala Olivares is Gerrit Ooteman. In het dagelijks leven is Gerrit vuilnisman. De afgelopen dertig jaar neemt Gerrit op zijn ronde met de vuilniswagen zijn camera mee en maakt hij foto's van bewoners die hij onderweg aantreft. Zo portretteerde hij talloze Wieringers langs de weg. De foto's van Ooteman staan op een grasveld achter een B&B in Hippolytushoef. "Het plezier straalt van de foto's. De mensen vertrouwen Gerrit. Hij is geen bedreiging", vertelt Kenneth Stamp, organisator van de Fotobiënnale Wieringen. "En Gerrit heeft een heel goed gevoel voor compositie. Hij is een natuurtalent, een soort Johan Cruijff."

Thema van de Fotobiënnale Wieringen is Keerlingen. Het zijn de visionairs, de denkers en de creatieve geesten die een eiland inhoud en kleur geven. Slim genoeg om met veranderingen mee te bewegen als dat nodig is, maar eigenwijs genoeg om hun eigen koers te bepalen. "Honderd jaar geleden werd Wieringen met het vaste land verbonden en was het eiland af. Toen moesten de eilanders, vooral de vissers, ook bedenken hoe het verder moest. En dat is ze gelukt", vertelt Valentina Stamp. "En tegenwoordig moeten boeren en vissers ook kijken hoe ze kunnen mee veranderen met de tijd."