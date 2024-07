Inwoners redden dorpsschool: "Hopelijk een voorbeeld voor kleine scholen in Nederland"

Scholenkoepel ISOB zag de toekomst van de W.J. Driessenschool somber in en pleitte voor een fusie met een school in Driehuizen. Maar de dorpsraad stak hier een stokje voor en nu is er een intentieverklaring getekend voor de bestuursoverdracht. "Daar zijn we erg blij mee", vertelt Jan Wind van de dorpsraad.

Leefbaarheid

"Wij hebben ons afgelopen jaar erg verdiept in het onderwijs", zegt Jan. "De tendens is landelijk dat kleine scholen verdwijnen. Het moet in het onderwijs groter en groter."

Maar de dorpsraad denkt dat het behoud van een basisschool in een dorp essentieel is voor de leefbaarheid. "Kinderen kunnen hier in veiligheid opgroeien en gaan hier dan bijvoorbeeld ook naar de sportclub. Als ze in een ander dorp naar school gaan is de kans ook groot dat ze daar dan bijvoorbeeld gaan voetballen. Dan heb je straks ook geen voetbalclub meer."

