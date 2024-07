Reddingsbrigade zorgt vijf zomers lang voor veiligheid op Aalsmeerse zwemlocaties

Strandwachten houden alle zeven weekenden van de zomervakantie toezicht bij het Surfeiland en de zwemsteiger aan de Herenweg in Kudelstaart. Normaal doen de vrijwilligers dat met zijn drieën, maar vanwege het tropische weer werd dat aantal afgelopen zaterdag opgeschaald naar zes.

"We zijn heel blij dat het gelukt is om de planning voor de hele zomer rond te krijgen en ook nog te kunnen opschalen als het nodig is", vertelt woordvoerder Herman Veldman. Dat maakt ook dat de reddingsbrigade zich zeker genoeg voelde om voor vijf jaar te tekenen.

Dat toezicht het verschil kan maken, bleek toen vorig jaar een Poolse man verdronk bij het Surfeiland. Toen gewaarschuwde hulpdiensten de man eindelijk vonden, was hij al overleden. Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) constateerde dat de zwemlocaties bij de Westeinderplassen veilig zijn, maar adviseerde de gemeente om strandwachten in te zetten.

Pleisters plakken tijdens eerste drukke weekend

Veldman kijkt tevreden terug op het eerste weekend. "Het was heel druk, maar er zijn geen incidenten gebeurd. We hebben wat eerste hulp verleend, pleistertjes geplakt en mensen geïnformeerd." Want de reddingsbrigade houdt niet alleen toezicht, maar probeert ook gevaarlijke situaties te voorkomen door met badgasten in gesprek te gaan.

De 25-jarige Andrea (25) - die toen nog in opleiding was - legde voor de zomer aan NH uit waar de strandwachten vooral op letten. "Bijvoorbeeld op kleine kindjes die nog niet zo goed kunnen zwemmen, mensen die met opblaasdingen in het water gaan als er sterke wind of stroming staat, oudere mensen en als het heel warm is moeten we ook op flauwte letten."

Tekst gaat verder onder video waarin NH vrijwilligers volgde die worden opgeleid tot strandwacht.