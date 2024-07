Gezin ontvlucht schimmelwoning: 'Soort van dakloos, maar gelukkig niet meer verkouden'

De verzekeraar liet weten dat het probleem al tijdens de bouw was ontstaan en dat ze daarom niet gecompenseerd zouden worden. Eigen Haard wil 23 augustus onderzoek laten doen in de woning en pas daarna de woning herstellen. "Met wat we nu weten, gaan we niet zomaar kosten vergoeden", vertelt de woordvoerder. "We willen eerst in gesprek gaan met de huurders, onderzoek doen en kijken wat redelijk is."

"Het maakt je zo ontzettend boos en verdrietig", vertelt Claire over de situatie. "Ik voel me een soort van dakloos omdat we geen andere woning hebben, maar ik ben ook opgelucht om uit die situatie te zijn. Ik heb nu twee kinderen rondlopen die niet verkouden zijn."