Nog even geduld: Zandvoortse Reddingsbrigade verhuist bijna naar nieuwe strandpost

In 2022 al, het jaar van het eeuwfeest, hoopten de redders gebruik te kunnen maken van de nieuwbouw. Maar een reeks van bezwaarprocedures stond een overgang in de weg. Doordat de nieuwe strandpost dichter bij zee staat, kijken bewoners van Boulevard Paulus Loot ertegen aan. De rechter verwierp uiteindelijk hun bezwaren, waarna in november vorig jaar een begin kon worden gemaakt met de nieuwbouw. Die zou uiterlijk juni klaar zijn. Door tegenslagen werd die planning niet gehaald.

Spannend

Daardoor werken de redders nog steeds vanuit het iconische houten gebouw vijftig meter verderop. Dat voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Er is maar één douche, één wc en de keuken staat op instorten. ''Er liggen hier prachtige herinneringen'', zegt Ernst Brokmeier, ''maar toch zullen we dolblij zijn als we de overstap kunnen maken. Donderdag wordt een spannende dag.''