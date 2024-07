Klassiek muziekfestival Wonderfeel voor de laatste keer in 't Gooi

In totaal vonden er meer dan honderd optredens plaats, door ruim vijfhonderd musici, verspreid over zeven podia. En met een bezoekersaantal van bijna tienduizend was het hele weekend van vrijdag tot en met zondag zo goed als uitverkocht.

Hoewel het festival voornamelijk gericht is op klassieke muziek, is er ook wel degelijk plaats voor zogenoemde 'crossovers' met anders genres, zoals jazz en pop.

Over de grens

Maar na tien edities verlaat het festival het landgoed en daarmee 't Gooi. Natuurmonumenten wil namelijk graag de druk op de buitenplaatsen verlagen. Erg ver is het gelukkig niet, want volgend jaar staat het festival op landgoed Kasteel Groeneveld in Baarn. Net over de Gooise grens dus.