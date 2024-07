QR-codes moeten herinneringen aan Hilversumse MH17-slachtoffers in leven houden

"Het monument MH17 in het Dudokpark trekt veel belangstelling. Het is mooi om de betekenis van het monument ook voor iedereen inzichtelijk te maken. Het monument is prachtig, maar als de belangstellenden weten wat de exacte betekenis is, spreekt het nog meer tot de verbeelding", reageert de gemeente op de vraag van NH waarom dit project gestart is.

Vergeetmij-niet

Volgens de gemeente heeft één van de nabestaanden het project van vergeetmij-niet.nl van Marlijn Smits onder de aandacht gebracht. Zijn idee is om nabestaanden de mogelijkheid te bieden een mooi eerbetoon te realiseren voor hun dierbaren. Samen met de nabestaanden maakt hij een bondig levensverhaal. Alle informatie koppelt hij aan een QR-code die in dit geval bij de gedenkplaats komt. Bezoekers kunnen die code scannen met hun mobiele telefoon en zo meer te weten komen over de overleden persoon.

Burgemeester Gerhard van den Top vindt het een mooi initiatief. Hij heeft toegezegd dat de gemeente medewerking gaat verlenen aan het idee van Smits. Afgelopen woensdag noemde hij het QR-codeproject ook in zijn speech bij de herdenking. Smits gaat het Hilversumse project uitvoeren.