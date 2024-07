Hollandse zomer: zon en regen in het verschiet

Op de meeste plaatsen schijnt de zon op dit moment volop. Vanmiddag ontstaat er volgens NH-weerman Jan Visser iets meer bewolking, en kan er lokaal een klein buitje vallen. "Maar dat stelt niet veel voor", aldus de weerman. Het blijft zo'n 23 graden.

Later vanavond trekt er meer bewolking de provincie in, en wordt de kans op regen groter. Die storing blijft tot morgen. In de middag is de kans groot dat het gaat regenen, maar tegen de avond nemen die buien weer af. Het wordt dan zo'n 21 graden. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog, maar kan het wel bewolkt zijn. Het wordt dan 21 graden.

Na regen komt zonneschijn

Vrijdag en zaterdag worden geen stralende dagen. Door een nieuwe storing is de kans op buien groot. Maar, stelt Visser: "Na zaterdag ontstaat er een hogedrukgebied. Dat betekent meer zon. De temperaturen gaan ook wat omhoog: het kan dan tot 25 graden worden."