Man neergestoken in Amsterdam-Noord, politie pakt verdachte op

Het slachtoffer is volgens getuigen in zijn borst en arm geraakt. Dat gebeurde rond 20.40 uur. Mogelijk is er met een schaar, die ook in de buurt is gevonden, gestoken.

Een woordvoerder van de politie spreekt van een vechtpartij tussen twee mannen waarbij ook gestoken is. De aanleiding is nog onbekend.

De steekpartij lijkt buiten op het gras tussen de flatgebouwen hebben plaatsgevonden. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de dader. Enige tijd later is er verderop een verdachte opgepakt omdat hij aan het signalement voldeed.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was aanspreekbaar, maar had wel verschillende steekwonden.

De politie doet nog verder onderzoek.