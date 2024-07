Vrouwen ondanks D66-plan nog geen 'graadmeter voor openbare ruimte'

Van der Horst erkent dat het doen van onderzoek naar het gebruik, het gedrag en de beleving van de openbare ruimte door verschillende doelgroepen voor bruikbare kennis en informatie kan zorgen. Ze vraagt Moeskops daarbij wel om haar voorstel zo aan te passen dat niet enkel meiden en vrouwen als graadmeter gezien worden.

Frauenbüro

Moeskops wees er in haar voorstel ook op dat er in Wenen een zogeheten Frauenbüro is. Dat is een afdeling van de gemeente die bijvoorbeeld heeft gezorgd voor meer zichtlijnen vanaf woningen naar de straat, zodat vrouwen zich veiliger voelen op straat. Het raadslid vroeg de gemeente om informatie uit te wisselen met het Frauenbüro.

Van der Horst antwoordt dat er in Amsterdam al een 'WomenMakeTheCity' is en dat er al kennis met onder meer Wenen wordt uitgewisseld, maar: "het kan altijd beter. Derhalve nemen we met interesse kennis van de aangedragen voorbeelden en blijft het college zich inzetten om kennis op te halen."