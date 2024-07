Nog meer zorgen om dolfijn in Noordzeekanaal: "Frustrerend als iemand er met een speedboot omheen jaagt"

Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn wordt zoetjesaan radeloos. De dolfijn die begin juli voor het eerst in het Noordzeekanaal werd gespot, heeft nog altijd niet de moed gevonden om door de sluizen te zwemmen, weg van het brakke water.

Dat het niet goed gaat met het zoogdier, dat in zout water thuishoort, is duidelijk. Bij die frustratie telt Van den Berg sinds kort ook mensen op die het dier onnodig veel stress bezorgen.

Dood door stress

"Om de dolfijn aan de andere kant van de sluizen te krijgen zou je 'm erdoor kunnen jagen", vertelt Van den Berg. "Maar walvisachtigen gaan makkelijk dood wanneer ze te veel stress ervaren. Laatst observeerden we het dier weer en toen was iemand in een speedboot om het dier heen aan het 'jagen'. Misschien met de beste bedoelingen, maar voor ons als hulpverleners is het héél frusterend, hierdoor schiet het dier juist in de stress. We hebben dan ook de politie gebeld."

De speedboot verstoorde de dolfijn niet lang. Toen de waterpolitie ter plaatse was, bleek de boot verdwenen. Van den Berg: "Gelukkig zijn de meesten mensen respectvol naar het dier toe. Ze melden de aanwezigheid van het dier bij ons. Hoogstens zeilen ze erlangs, maken een filmpje of delen de locatie. Dat is fijn."

Één kans

Het dier pesten zorgt niet alleen voor stress, het kan de uiteindelijke redding ervan ook in de weg zitten.

"Als we besluiten het dier door de sluizen te jagen, dan hebben we maar één kans. Alle boten moeten zich in een bepaalde positie bevinden en de sluizen moeten open staan. Wordt het dier meerdere malen met boten getreiterd, dan onthoudt hij dat en zal misschien een andere kant op schieten. Daarom maakt het me een beetje boos als zo'n speedboot eromheen vaart."