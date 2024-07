Wie is Troy Parrott, de nieuwe spits van AZ? "Een doelpuntenmaker"

In de eerste oefenwedstrijd waarin Parrott meedeed, gaf hij meteen zijn visitekaartje af. Al snel maakte hij zijn eerste doelpunten in het shirt van AZ. Volgens de Ierse spits is dat ook zijn kenmerk. Hij is naar eigen zeggen een spits die van doelpunten leeft.

Het afgelopen seizoen speelde de 22-jarige Parrott al op huurbasis in Nederland. Spurs verhuurde hem aan Excelsior, waarmee hij uiteindelijk degradeerde uit de eredivisie. Eerder werd hij al uitgeleend aan Millwall, Ipswich Town, MK Dons en Preston North End. De keuze voor AZ was voor hem logisch, omdat het Nederlandse voetbalklimaat hem ligt. "Vorig seizoen heb ik het erg naar m'n zin gehad."

