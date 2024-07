Onze man in Parijs: John Volkers volgt Noord-Hollandse atleten op de Spelen

Vier jaar later was hij voor zijn tweede Spelen in Seoul. Achteraf gezien de meest bijzondere, zegt Volkers. "Ik werd gevolgd door de geheime dienst in Zuid-Korea. De Zuid-Koreanen waren zo bang dat er iets met een journalist zou gebeuren vanwege de dreiging vanuit Noord-Korea, dat ik overal werd gevolgd. Als ik uiteten ging, zat altijd hetzelfde mannetje bij mij in de buurt."

Ook in Barcelona in 1992 maakte van alles mee. Daar werd hij in elkaar ‘gemept’ door de Guardia Civil. Via Atlanta, Sydney, Athene en Peking kwam hij in 2012 op de Olympische Spelen in Londen. De mooiste van allemaal, zegt Volkers, want alle stadions zaten vol. "De Engelsen zijn gewoon de uitvinders van moderne sport. Ik ben nooit tot en met de sluitingsceremonie gebleven. Voor Londen maakte ik een uitzondering, vanwege Coldplay."