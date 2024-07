Na zonneschijn komt regen: kans op buien vandaag

De zomerse temperaturen van gisteren gaan we vandaag bij lange na niet halen, vertelt NH-weerman Jan Visser. Daarnaast is het ook niet zo zonnig. In de loop van de ochtend neemt de kans op een bui toe en daarbij kan het zelfs gaan onweren.

Later in de middag trekken de buien weer weg en klaar het een beetje op. De temperatuur komt vandaag niet boven de 24 graden. "Het is wel wat drukkend door de hoge luchtvochtigheid", aldus Visser.

Morgen wel droog

Morgen is het in de ochtend nog best zonnig, maar neemt al snel de bewolking toe. Het blijft in de meeste plaatsen wel droog en later laat de zon zich weer zien. Met temperaturen rond de 24 graden is morgen een rustige dag qua weer, volgens de weerman.