Zo reis je het makkelijkst naar het F1-weekend in Zandvoort

Zandvoort gaat in lockdown voor het Grand Prix-weekend. Alle toegangswegen naar het kustdorp worden afgesloten van donderdagnacht 22 augustus 5.00 uur tot en met zondag 25 augustus 23.00 uur, behalve voor inwoners. Het is dus niet mogelijk om met de auto het dorp in te komen als je niet in het afgezette gebied woont.

Ook sommige wegen in de omringende dorpen gaan dicht. Kijk op de website van de Dutch Grand Prix voor een overzicht van alle afsluitingen.

Met het openbaar vervoer naar Zandvoort

Voor veel mensen is daarom het openbaar vervoer de beste optie om naar Zandvoort te komen. Om de enorme stroom aan racefans aan te kunnen, zet de NS extra treinen in. Er rijden er twaalf per uur van 's ochtends vroeg tot 22.00 uur vanaf Amsterdam Centraal. Vanaf station Zandvoort aan Zee is het ongeveer een kwartier lopen naar het circuit.

Ondanks dat er extra veel treinen rijden, is de verwachting dat het nog steeds erg druk wordt in de trein en op de perrons. Houd rekening met een langere reistijd en een langere wachttijd bij het overstappen op de stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk en Haarlem.

