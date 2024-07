Op open dag FC Volendam blijft Volendam steken op gelijkspel tegen Deinze

Zo'n 500 toeschouwers zagen de ploeg van Rick Kruys in actie in het stadion van Volendam. De thuisploeg begon echter slecht aan de wedstrijd, want na vijf minuten keek het tegen een achterstand aan. In een 4-4-2-formatie ging Volendam op zoek naar de gelijkmaker met Robert Mühren en Henk Veerman als spitsen.

Door de hitte had Volendam moeite om het spel te maken en het tempo hoog te houden. In de tweede helft oogde de ploeg wat frisser en dat resulteerde vrij snel in de gelijkmaker. Veerman liet een voorzet lopen voor Mühren, die vervolgens binnentikte. Mühren was vlak daarna dicht bij zijn tweede, maar een stift van hem werd net over getikt door de keeper.

FC Volendam oefent volgende week zaterdag opnieuw. Dan speelt het tegen dorpsgenoot RKAV Volendam.

Opstelling FC Volendam eerste helft: Lauwers; Payne, Amevor, Mbuyamba, Steur; Plat, Nazih, De Haan, Oehlers; Mühren, Veerman

Opstelling FC Volendam na een uur: Lauwers; Beukers, Benamar, Tol, Mau-Asam; Antonioli, Klomp, W. Ould-Chikh, Nazih (Leliendal/70); Hoeve, Blommestijn