Jonge deelnemers NK Freerun laten zich niet kisten door hitte

Tren uit Venlo komt van ver voor het Nederlands Kampioenschap in het Nelson Mandelapark in Haarlem. Hij is zeker niet van plan zich zonder een strijd naar huis te laten sturen. Gelukkig ziet de organisatie de temperatuur nog niet ver boven de dertig stijgen. "Dan zouden we gaan kijken of het wel door kan gaan of niet", vertelt Roy Riebeek.

Jurre uit Velserbroek heeft het na de laatste training best zwaar. "Een beetje hoofdpijn." Zijn moeder koopt nog maar weer iets te drinken.

Maatregelen

Met een paar schaduwtenten, een 'zonnebrandkar' en een EHBO'er die nauwlettend de sporters in de gaten houdt terwijl ze hun 'run' op het parcours uitvoeren, komen de sporters de middag door.

De volwassenen hebben het morgen met zo'n vijf graden koeler, wat het al veel makkelijker maakt. De jonge deelnemers zoals Tren, Jurre, Midas, Lasse en Erol zijn de échte coole gasten.