Zo geniet Hoorn van een dag met tropische temperaturen

De klok slaat net 12.00 uur, maar het strand ligt al aardig vol. "We moeten het ervan nemen, nu het kan", zegt een buurtbewoonster. "Wij komen graag hier op het stadsstrand, alleen het weer was het de afgelopen weken niet naar." Kinderen zijn druk bezig met bouwen van een zandkastelen, terwijl hun ouders liggen te zonnen op het strand.

Van ver gekomen

Niet alleen de West-Fries is naar het strand van Hoorn gekomen om te relaxen. "Ik ben helemaal vanuit Scheveningen hierheen gekomen om lekker te zwemmen", zegt een Haagse. "We hebben namelijk drie verjaardagen in Hoorn, maar ik ga echt niet in zo'n hete woonkamer zitten. We vieren het hier op het strand."

Benieuwd naar hoe de rest van Hoorn genoot van het warme weer? Bekijk de video hieronder.