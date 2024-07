Cowboy van de Jordaan lanceert elpee: "Ik ben de nieuwe Michael Jackson"

De moonwalk, glitters en pailetten, voor wie niet goed kijkt denkt dat Michael Jackson afgelopen week het podium van de Melkweg beklom. Heel ver zit men er niet vandaan, want Bruin Parry voelt zich op het podium bijna de king of pop zelf. Deze avond was speciaal voor hem, hij lanceerde namelijk zijn eerste elpee, Cowboy van de Jordaan.

Niet alleen hijzelf is op de plaat te horen. Onder anderen Abel en Donny Ronny waren er bij de lancering in de Melkweg bij. Vorige week werd Love Dames, een nummer op het album, al gelanceerd. Samen met Abel is hij in een videoclip te zien, mét Katja Schuurman. Liefde voor de vrouw staat hier centraal."In dit nummer dans ik wel het meeste. Als ik moet kiezen tussen zingen of dansen kies ik wel zingen."