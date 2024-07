Zomers feestje, maar ook zorgen over bereikbaarheid bij doop Uithoornlijn

Als aandenken kregen Uithoornaars een postzegel met de Uithoornse tram én het treinstation dat ooit op dezelfde plek was. Initiatiefnemer Rob de Groot legt uit waar dat idee vandaan komt. "De Filatelistenvereniging (postzegelverzamelaars) Uithoorn bestaat 60 jaar. In het begin zagen we hier de trein rijden en nu 60 jaar later de tram. Dus dachten we: laten we een persoonlijke postzegel ontwerpen." De postzegels liggen over een paar maanden in de lokale winkels.

Zorgen rondom bereikbaarheid

De komst van de nieuwe tramlijn wordt vandaag vooral gevierd, maar er zijn ook zorgen. "Over een jaar gaan ze betaald parkeren invoeren in Uithoorn, omdat allerlei mensen hun auto hier parkeren om de tram te pakken", vreest Rob.

Daarnaast maken Uithoornaars zich zorgen over het verdwijnen van de buslijnen 347, 348 en 358. Ria de Graaf - die al 55 jaar in Uithoorn woont - zegt daarover: "Er is goed vervoer nodig náár de tram toe, want voor mensen op leeftijd zoals wij is het niet te doen."

De Uithoornlijn rijdt morgenochtend om 5.00 uur zijn eerste officiële ritje van Uithoorn Centrum naar Station Amsterdam-Zuid.