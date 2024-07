Estafetteloopster Samuel scheurt hamstring en moet Spelen missen: "Ben er kapot van"

Samuel zou in Parijs meedoen aan haar derde Olympische Spelen. Ze was onderdeel van de 4x100 meter estafetteploeg, met Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn, Isabel van den Berg, Tasa Jiya en Naomi Sedney. Er wordt op dit moment geen vervanger opgeroepen voor Samuel.

"Het is een pees en die heeft veel tijd nodig om te herstellen. Ik ben er even kapot van. Echt heel zuur", meldt Samuel.

Niet in actie

De atleet kwam drie jaar geleden ook op de Spelen van Tokio niet in actie vanwege een hamstringblessure.

Samuel werd in 2016 Europees Kampioen in Amsterdam op de 4x100 meter estafette, in een ploeg waar onder anderen Dafne Schippers deel van uitmaakte. Verder prijken op Samuels palmares twee zilveren en één bronzen EK-medaille.

Ze had zich voor de Olympische Spelen in Parijs niet geplaatst op de individuele 100 en 200 meter sprint.