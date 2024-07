Ongedocumenteerde kinderen worden uitgesloten van gratis ov-actie

Via de website van de gemeente kun je het gratis reizen aanvragen, daarvoor heb je een burgerservicenummer (BSN) nodig. Die registratie missen ongedocumenteerde mensen, deze groep is namelijk zonder papieren in Nederland en verblijft eigenlijk illegaal. "Daarom kunnen zij dit niet krijgen", vertelt Gianni da Costa. Da Costa helpt ongedocumenteerden uit onder andere Brazilië.

Leidy Gonçalves komt uit Brazilië. Ze woont al twintig jaar in Nederland en heeft drie kinderen tussen de negen en elf jaar oud. "Yuri, Yara en Manu wonen hier al hun hele leven. Ze zijn hier geboren en kunnen er niets aan doen dat ze geen papieren hebben." Kinderen hebben altijd recht op onderwijs en zorg: "Maar hoe komen ze daar nu dan?" vraagt Leidy zich af.

Tientallen klachten

Da Costa krijgt van tientallen ouders klachten en vragen, nu je sinds afgelopen weekend de aanvragen voor de actie kunt doen. "We weten dat deze gezinnen vaak onder de armoedegrens leven. Het is nu zomervakantie, en dus is het extra belangrijk dat ook die kinderen op stap kunnen. Anders hebben ze na de zomer niks om over te vertellen", aldus Da Costa. Ook Leidy is bang dat haar kinderen de hele zomer thuiszitten.