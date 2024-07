Nieuwkomer Troy Parrott meteen trefzeker in eerste wedstrijd voor AZ

Na de pauze bleef het spelbeeld hetzelfde. AZ had de controle en voetbalde geduldig richting kansen. Met Lequincio Zeefuik als vervanger van Parrott was er opnieuw dreiging. De derde treffer kwam op naam van Saiya Maikuma, de nieuweling bij AZ. De Japanner schoot de bal snoeihard in de bovenhoek.

Opstelling AZ: Verhulst (Zoet/60); Kasius (Maikuma/30), Goes (Penetra46), Martins Indi (Dekker/46), Moller Wolfe (Mastoras/46); Belic (Bazoer/46), Koopmeiners (Kasius/60), Mijnans (Van Brederode/60); Van Brederode (Poku/30), Parrott (Zeefuik/46), Sadiq (Van Brederode /60)