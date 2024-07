A10 tussen Watergraafsmeer en afrit Durgerdam vanaf vannacht wekenlang dicht

Vanavond om 23.59 uur zal de weg afgesloten worden. Het gaat om de buitenring, het deel dat richting Noord gaat. De hinder zal fors zijn. Rijkswaterstaat houdt op drukke momenten rekening met dertig tot zestig minuten extra reistijd. Het werk duurt tot woensdag 14 augustus 2024 23.59 uur.

Omgekeerd rijden

De binnenring is wel open. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers die richting Noord moeten aan om de A10 omgekeerd te rijden: eerst via de A10 Zuid, dan de A10 West en dan de A10 Noord dus. Wie op IJburg moet zijn, wordt aangeraden de afrit van de A1 te nemen. De op- en afrit S114 IJburg/Zeeburg (richting Noord) zijn namelijk ook dicht.

Van donderdag 15 augustus 00.01 tot maandag 9 september 2024 05.00 uur wordt gewerkt aan de binnenring. Het gaat om het deel tussen oprit Durgerdam en knooppunt Watergraafsmeer, richting Oost dus. De op- en afrit S114 IJburg/Zeeburg (richting Oost) is dan gesloten. Dan is het advies om via de buitenring in omgekeerde richting te rijden. Ook is de verbinding van de A8 naar de A10 Noord afgesloten om omrijdend verkeer te weren.

Asfalt

Tijdens de wekenlange afsluitingen wordt onder meer gewerkt aan het asfalt en de voegen van de Zeeburgerbruggen. Ook wordt de Zeeburgertunnel onder handen genomen.

Het werk zal niet samenvallen met werk aan de A10 Zuid. Die weg gaat in september voor het eerst opnieuw dicht.