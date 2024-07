Vermiste zwemmer Zandvoort duikt 's nachts thuis op

"Naar omstandigheden gaat het goed", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. Na de burgernetmelding die voor hem werd uitgegeven, is de man zelf naar huis gegaan. Hier kwam hij volgens de politiewoordvoerder 'in de nachtelijke uren' aan.

Over het waarom de man als drenkeling is opgegeven, geeft de woordvoerder als verklaring dat de laatste keer dat hij werd gezien, hij het water in liep.

"Dat is de reden dat best groot werd opgeschaald", legt de woordvoerder uit. "Het is een beetje een bijzonder verhaal, maar we zijn blij dat hij is aangetroffen en dat het goed met hem gaat."

Nadat de man als vermist werd opgegeven, werd met man en macht naar hem gezocht. De KNRM liet weten dat zijn familie meezocht. Ook werd er een helikopter ingezet.