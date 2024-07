Deel buurt blij met smallere Weesperstraat: "Verschrikkelijk om aan deze weg te wonen"

Vorige zomer vond er nog een wekenlange proef plaats met een knip op de Weesperstraat. In februari van dit jaar concludeerde verkeerswethouder Melanie van der Horst dat zo'n maatregel, mede vanwege de files in andere buurten, niet geschikt is. Ook waren hulpdiensten langer onderweg dan normaal. Wel schreef Van der Horst toen al dat het versmallen van de weg een optie was.

Gisteren bleek dat die optie het inderdaad wordt. Wel zal het door middel van verschillende versmallingen gebeuren en kan niet meteen de volledige straat in beide richtingen eenbaans worden. Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam pleitte eerder al voor het verminderen van het aantal rijbanen en ziet het nieuwste plan dan ook zitten. Leveranciers kunnen er, anders dan bij de knip, namelijk nog steeds door.