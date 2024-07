Publiek in Haarlem ziet Nederland troostfinale op Honkbalweek winnen

Nederland had in Haarlem een prima week achter de rug. In de halve finale struikelde het echter over de Verenigde Staten. Op donderdag moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin trokken de Amerikanen aan het langste eind: 2-1. Daardoor was Nederland veroordeeld tot het spelen van de troostfinale. Taiwan verloor de halve finale met 8-0 van Japan en was dus de tegenstander.

Op een warm veld had werper Shairon Martis lange tijd de controle. Na zeven innings had hij slechts vier hits toegestaan. Uiteindelijk werd het verschil laat in de wedstrijd gemaakt. Nadat Taiwan van werper was gewisseld, sloeg Nederland toe. Na honkslagen van Jaïr van Borkulo en Tyriq Kemp sloeg Sem Kuipers de bal over de hekken: 4-0.

