Een kijkje in de 140 jaar oude koninklijke wachtkamer van Amsterdam CS

De koninklijke wachtkamer werd gebruikt om landbestuurders die per trein naar Amsterdam kwamen in de stad te ontvangen. De wachtkamer werd gebouwd ten tijde van koning Willem III, maar dus niet alleen gebruikt door de Oranjes.

Ook presidenten en andere koninklijke families uit Europa werden op deze plek welkom geheten. En ook dit zit in de details; zo staat er 'welkom' op het vloerkleed bij binnenkomst, en als ze de paardenkoets gebruikten om de stad in te gaan, stond er ook nog 'welkom' op de muur. Verlieten ze Amsterdam weer, dan zagen ze overal 'vaarwel' staan.

Vliegtuig

"De koninklijke families geven nu de voorkeur aan het vliegtuig. De laatste keer dat de wachtkamer is gebruikt was denk ik in 2007, toen ze op wintersport gingen naar Lech." Sinds een jaar is daarom ook de koninklijke trein uit dienst. Op de vraag of die in deze tijden niet weer moet rijden, antwoord Put: "Daar ben ik het wel mee eens."