Petra wil periode van ziekte afsluiten én geld ophalen: ze fietst van Hoorn naar Pisa

Ze is inmiddels coördinator bij het inloophuis Pisa, een plek waar je ondersteuning kan krijgen voor het leven met en na kanker. Maar toen er een kwaadaardige tumor in haar bovenbeen werd gevonden, heeft ze nooit een voet over de drempel durven te zetten bij het inloophuis. "Ik had het gevoel de controle over mijn eigen leven en gezondheid volledig kwijt te zijn en was in de war over het heden en de toekomst. Ik was in één klap sterfelijk geworden."